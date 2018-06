И у коцурскей Школи обявени резултати Закончуюцого испиту

КОЦУР – И у коцурскей Основней школи „Братство єдинство” вчера, 28. юния, обявени урядово резултати Закончуюцого испиту.

Коцурски школяре зоз мацеринского язика просеково освоєли 11,29 боди од можлївих 20, школяре котри ходза до сербских оддзелєньох од 20 можлївих освоєли 10,97 боди, а на уровню Школи шицки школяре вєдно освоєли 11,06 боди.

Зоз математики школяре зоз рускей класи освоєли 9,76 боди, а школяре зоз сербских класох 8,78 боди, а то на уровню Школи вкупно 9,06 боди.

Цо ше дотика комбинованого тесту, школяре зоз рускей класи освоєли 12,94 боди, а школяре сербских класох 13,67 боди, а на уровню школи то 13,47 освоєни боди.

По календару упису, школяре у своїх школох виполнюю Лїстину жаданьох, а резултати розподзельованя по школох и образовних профилох у штреднїх школох буду обявени 8. юлия на сайту Министерства просвити, а шлїдуюци дзень будзе упис.

