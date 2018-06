Основане дружтво новосадских писательох

НОВИ САД – У малей сали Матици сербскей у Новим Садзе стреду, 27. юния, отримана сновательна Скупштина Дружтва новосадских писательох (ДНК). Коло трицец найзначнєйших и найугляднєйших авторох шицких активних писательских ґенерацийох того городу були присутни на сновательней Скупштини и ришели же у форми новей, репрезентативней и релевантней литературней орґанизациї, обогаца културни и литературни живот Нового Саду.

До членства ДНК ше учишлюю Драшко Редєп, Сава Дамянов, Дєзе Бордаш, Владимир Копицл, Селимир Радулович, Ненад Шапоня, Стеван Тонтич, Йоан Баба, Зоран Дєрич, Дьордє Писарев, Франя Петринович, Дьордьо Сладоє, Саша Радонїч, Душан Радак, Ален Бешич, Олена Планчак-Сакач, Бояна Ковачевич Петрович, Зденка Валент Белич, Мирослав Алексич, Милан Мицич, Ґордана Дїлас, Дьордє Деспич, Блаґоє Бакович, Мирослав Радонїч, Боян Самсон, Снежана Савкич, Далибор Томасович, Снежана Николич, Милош Йоцич, Єлена Маричевич. Миряна Коларски, Наташа Бундало Микич.

За предсидателя ДНК вибрани Сава Дамянов, а члени Управного одбору у составе: Дьордє Писарев, Бояна Ковачевич Петрович, Дєзе Бордаш, Зденка Валент Белич, Стеван Тонтич и Ненад Шапоня. До Надзорного одбору вибрани Мирослав Алексич, предсидатель и члени Душан Радак и Олена Планчак-Сакач.

