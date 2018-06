ШИД – По остатнїх урядових податкох котри обявени пияток, 29. юния, на подручу општини Шид хвильково ше находза 482 миґранти.

По словох др Крсти Куреша, главного координатора здравствених службох за миґрантох, у Прилапююцим центре „Принциповец” ше находзи 163, а у „Адашевцох” 319.

Др Куреш додава же нєт окремни здравствени проблеми, калїченя або подобне, а епидемиолоґийни стан порядни.

