После ТВ Маґазину будзе и „Широки план”

НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазину, котри будзе емитовани на 20 годзин, у часци пошвеценей польопривреди планує прилог о тогорочней жатви жита у Войводини и репортажи о новосцох зоз Сриму – о обнови церкви у Бачинцох и вибудови водоводу у Бикичу.

Найвекша часц емисиї будзе пошвецена 57. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” з хторого попри главней часци пиятковей и соботовей програми – „Червеного пупча”, „Червеней ружи” и „Одгукох ровнїни” буду и звити зоз шицких провадзацих манифестацийох Фестивала.

По законченю ТВ Маґазина будзе емитована емисия „Широки план” у чиїх рамикох будзе знїмок з ревиялного наступу руских ансамблох – „Одгукох ровнїни”, як часци соботовей програми „Червеней ружи”.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

