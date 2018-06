Ивани Чордаш кошарка ружох за найкрасши глас

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 57. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” вчера отримани и вечар младих „Червена ружа” з нову концепцию и акцентом на шпиванки у забавним духу, и векшу шлєбоду младих у обдумованю свойого наступу.

Публика мала нагоду послухац дванац композициї, з котрих дзепоєдни уж були виводзени на скорейших „Ружох”, а медзи нїма були и штири авторски композициї, з котрима наступали млади шпиваче и музичаре зоз Дюрдьова, Коцура, Нового Саду и Руского Керестура.

У катеґориї за найкрасши дзивоцки глас з кошарку червених ружох и пенєжну награду од 5 000 динари наградзена Ивана Чордаш з писню „Любим дижджи” од Мирослава Папа. Марина Роман зоз авторску писню „За ньго” преглашена за найлєпшу медзи новима композициями, на ґитари ю провадзел Жарко Остоїч, а на тарабуки Алексей Надь, а як награду достала 10 000 динари. Наступ Кристини Афич зоз авторску шпиванку „Пойдзем”, за котру аранжман написал Мирослав Пап, преглашени за найлєпши цалосни наступ, цо тиж наградзене з пенєжну награду у виносу од 5 000 динари.

Попри побиднїкох, вечар наступели Валентина Салаґ зоз Дюрдьова зоз шпиванку „Лєм єден погляд” за котру текст написал Златко Русковски, Марко Буила з Коцура одшпивал „Нє плач виолино” авторкох Маґдалени Горняк Лелас и Мариї С. Горняк, а на ґитари го провадзела Марина Роман. Ище єдну писню Златка Русковския „Влап ме за руку” виведли Тамара Салаґ з Дюрдьова и Александра Русковски з Руского Керестура котрих на дємбеу провадзел Михаїл Римар. Єлена Горняк з Дюрдьова одшпивала писню „Хто за тебе я” од Санї Полдруги, а Мирко Пап бул задлужени за аранжман композициї.

Попри двох побиднїцких, виведзени ище два авторски шпиванки – Михаил Рамач з Дюрдьова наступел зоз писню „Подли дзень”, а Дорика Чизмар з Руского Керестура зоз композицию „Вельке шерцо”, за обидва аранжман подписал Мирослав Пап.

Дарина Михняк з Коцура виведла „Шпивам за це” од Танити Ходак, а за котру аранжер Златко Русковски. Дзивоцка ґрупа Ария” з Руского Керестура одшпивала „Любов страцена” авторох Мирона Сивча и Мирослави Даждиу, а змагательна часц закончена зоз шпиванку „Часто думам” Здравка Бесерминя котру виведли Саня, Михаїл, Павле и Жарко зоз Руского Керестура.

Шпивачох провадзел Камерни фестивалски оркестер у составе Олеся Балач, Оксана Марянац, Ервин Малина, Любомир Живкович, Боґдан Ранкович и Мирослав Фейди на чолє зоз Мирославом Папом, а о побиднїцких композицийох одлучовал фахови жири у составе Саня Дивлякович, Златко Русковски и Сашо Палєнкаш.

Руководителька манифестациї и авторка конферанси була Мая Зазуляк Гарди, водитель програми Андрей Орос, а по законченю було орґанизоване друженє за учашнїкох и публику. Пре диждж, вечарша програма була отримана у Велькей сали Дома култури Руски Керестур та одказани и наявени наступ бенду „Банда дрвена”.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)