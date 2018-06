Композиция „Ошмих за цали швет” побиднїк 50. „Пупча”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ювилейним „Пупчу”, хторе отримане вчера на лєтнєй бини у дворе Основней школи „Петро Кузмяк”, по рочней прерви, ознова виведзени дзешец нови дзецински композициї. Шпиванка „Ошмих за цали швет” Даниєли Горняк на текст Душанки Костич зоз Сримскей Митровици, преглашена за найлєпшу на ювилейней 50. Музично-танєчней манифестациї „Червене пупче”, на тогорочним Фестивалу рускей култури. Композицию виведла Надя Каурин тиж зоз Сримскей Митровици. Сам конєц двогодзиновей програми кед ше „Пупчу” винчовало родзени дзень, претаргнул моцни диждж з бурю и каменцом.

Другу награду достала шпиванка „Дзива дзивка” Александра Човса з Нового Саду на текст Ани Тамаш, а хтору виведла Кристина Ковач тиж з Нового Саду.

Трецонаградзена композиция „Иноватор” Мирослава Папа з Нового Саду на текст Силвестера Д. Макая хтору интерпретовали Борис Жирош и Стефан Варґа з Руского Керестура, док награду за текст достала шпиванка „Чупчок” на текст Агнети Папгаргаї хтору одшпивали Ребека Сабадош и Станислава Новакович з Руского Керестура.

Попри побиднїкох, зоз своїма новима шпиванками, на „Пупчу” участвовали и Любомир Загорянски як комплетни автор, Маґдалена Горняк Лелас, аж з трома композициями, два на тексти Мариї С. Горняк, а треца Ирини Гарди Ковачевич, а на єй текст шпиванку компоновала и Наташа Фейди, композиторка була и Марина Роман, на текст Владимира Дудаша.

Нови композициї шпивали як трио Клара Катрина, Сандра Джуджар и Теодора Фа, потим Геленка Новта, Андрея Надь и Дорияна Пап и як дуети Иван Фейди и Лара Шомодї, Елеонора Дудаш и Иґор Фейди, Елена Шомодї и Емина Бики, Тияна Бучко и Лана Штранґар, шицки з Руского Керестура.

Шпивачох провадзел Дзецински хор „Шкорванчки” Дому култури Руски Керестур на чолє з дириґентку Лидию Пашо. „Шкорванчки” и отворели „Пупче” з його традицийну шпиванку „Нашо швето”, а за нїма зоз шпиванку „Концерт животиньох” и „Мали Мижо” наступела и ґрупа Музичней оводи у Руским Керестуре з фахову руководительку Таню Фейди.

Аранжмани и матрици за нови композициї зробел Мирослав Пап, а нови композициї и тексти за нїх оценьовал фахови жири у составе Наталия Зазуляк, Таня Кнежевич, Геленка Гарвильчак и Владимир Семан Зеро.

По тогорочней иншакей концепциї „Пупча” нови щпиванки и наступи дзецинских фолклорних ансамблох були попреплєтани, а нє у двох блокох як потераз. Так, попри нових композицийох зоз тим цо през рок научели як традицийни и модерни танци, представели ше дзеци з Ритмичней секциї КУД „Жатва” з Коцура, КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, КПД „Карпати” Вербасу, Дому култури и Дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ„Бамби” з Керестура и госци з КУД „Яким Ґовля” зоз Миклошевцох у Горватскей.

Прикладно ювилею, пририхтана була и вистава дзецинских русинкох на тему родзеного дня „Червеного пупча”, а на самим концу шпиванку „Родзени дзень” вєдно виведли „Шкорванчки” и Музична овода, док кловни-водителє виношели торту з медовнїкох з хтору ше мали почасциц шпиваче, цо на жаль претаргнул диждж.

Руководитель манифестациї и автор конферанси (по тексту Михайла Зазуляка) Ивана Дудаш, а водителє були Яна Варґа, Ема Живкович, Ребека Планчак и Андрей Орос.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

