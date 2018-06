„Ружу” отворела подобова вистава Лари Петкович

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа” почал з отвераньом подобовей вистави младей уметнїци Лари Петкович з Нового Саду хтору у єй присустве у Спортскей гали отворел наш визначни подобови уметнїк з Вербасу Владо Няради.

Няради з тей нагоди визначел обачлїве интересованє за мотиви хтори Петковичова малює, од пейзажох, архитектури по портрети и власни задумки и илузиї.

– На тей вистави ше находза уж дозрети подобово роботи и наздаваме ше же єдного дня будземе мац ище єдну подобову уметнїцу хтора найдзе свойо место на тим просторе, алє и ширше — наглашел Няради.

Виложени малюнки углавним у технїкох акрил и акварел з хторима ше за тераз найвецей занїма, а вистава на „Ружи” єй уж треца самостойна.

Петковичова, седемнацрочна млада уметнїца (унука нашого писателя Мирона Будинския,) занїма ше з мальованьом одмалючка, а у будучносци ше му жада озбильно пошвециц.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

