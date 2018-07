У керестурскей Школи представена „Закарпатска Україна”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред красним числом публики у керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, промовована кнïжка „Закарпатска Україна: история-традиция-идентитет” хтору пририхтал професор українского язика на Универзитету у Заґребу у Републики Горватскей, проф. др Євгений Пащенко. Гоч кнïжка написана по горватски, у нєй єст вельо историйни податки хтори интересантни нашей заєднïци.

О кнïжки, односно зборнïку роботох вецей авторох, бешедовали Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательней дïялносци Новинско-видавательней установи „Руске слово”, проф. Др Янко Рамач и професор Пащенко.

У зборнïку ше бешедує о Закарпатскей Украïни, нашей Горнïци, простору одкаль ше приселєли нашо предки до нєшкайшей Войводини.

Др Янко Рамач на интересантни способ бешедовал о тей часци историï од дзевятого вика по нєшкайши днï, а др Пащенко о проблемох нєшкайшей Украïни, алє и о єй историяту, док Шанта уведол присутних до тематики того зборнïка.

Кнїжку видал Союз Руснацох Українцох Сербиї, а пошвецена є Теодорови Фрицкому, єдному зоз активистох Руснацох и Українцох у Републики Горватскей.

