Нєшка бул и „Керестурски саям”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка отримана и осма по шоре привредно-туристична манинифестаия „Керестурски саям” у рамикох Фестивалу рускей култури „Червена ружа” котри орґанизовали Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура.

Саям отворел предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, а з краснима словами шицких присутних привитал и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка. Присутни були и предсидателька „Байки” Славица Катона и предсидатель Общого здруженя ремеселнїкох з Кули Сувеиль Кариманович, як и представнїки Реґионалней привредней комори Зомбор, и госци зоз Словениї и Горватскей.

Саям першенствено бул пошвецени презентациї старих ремеслох котри з єдней часци забути, а наймладшим су нєпознати. Попри тим, на Сайме були виложени и предавани рижни продукти менших поднїмательох и власного виробку.

На Сайме були автентично приказани ремесла колєсара, коваля, кломфера, столара, тканє керпарох, гасурох и тепихох. За наймладших були орґанизовани роботнї цифрованя медовнїкох и виробку полнєтих платнових бабкох.

На вецей штандох були виложени вишивки, гекланя, витражни роботи на склу, ґравури на каменю, столарски лавки и столи. Медзи иншим, могло купиц домашнї вина, олєї з рижних рошлїнох, соки, колачи, мотики и алат за роботу у заградкарстве, алє и виданя НВУ „Руске слово”.

По традициї на тот дзень у дворе Майсторского дому, дзе Саям и бул отримани, позната керестурска кухарка Мария Малацко за шицких уварела сладку капусту у котлє.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)