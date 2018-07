Млади дали окремни печац тогорочному Фестивалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветочни концерт „Одгуки ровнїни” на 57. Фестивалє рускей култури „Червена ружа” всоботу, 30. юния, вєдно отворели предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич.

Желько Ковач, предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох, подзековал шицким котри допомогли же би бул отримани тогорочни, алє и кажди потераз Фестивал „Червена ружа”, а окреме подзековал младим котри и у пиятковей програми „Червена ружа” указали же зоз новима идеями и з ентузиязмом даваю нови живот Фестивалу.

Предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич у привитним слове похвалєл напруженя домашнïх же би и попри технïчних и финансийних почежкосцох орґанизовали и тогорочни Фестивал, и наглашел же и убудуце Општина Кула будзе ґенерални покровитель „Червеней ружи”.

– Локална самоуправа ше цеши зоз мултиетнïчним богатством и намага ше помогнуц у вецей обласцох, а уж шлïдуюцого року Фестивал би могол буц отримани у Спортскей гали, та нєвигодна хвиля нє годна уплïвовац на отримованє Фестивала.

Госци на соботовей програми були и посланïца у Народней скупштини Републики Сербиï Олена Папуґа, посланïк Прешовского самоуправного краю Петро Сокол, делеґация Руснацох зоз Републики Горватскей, представнïки НС Руснацох, Општини Кула, Месней заєднïци и других наших институцийох.

Вецей фотоґрафиї у вечарших годзинох мож опатриц у нашей фотоґалериї.

