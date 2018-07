З „Одгуками закончена 57. „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Соботови шветочни концерт „Одгуки ровнїни”, остатня програма тогорочного Фестивала рускей култури „Червена ружа”, почал зоз гимну „Боже правди” и шветочну шпиванку „Браца Русини” котру одшпивал домашнï Мишани хор Дома култури и Катедралней церкви св. Отца Миколая зоз Руского Керестура, хтори наступел под дириґенством Лидиї Пашо.

У ревиялней часци перши наступел керестурски Хор з трома шпиванками – „По конєц валала”, „Кондоров лєт” и „Лєм даєдну писню”. Потим наступел Фолклорни ансамбл КУД „Тарас Шевченко” з веселим и полєтним танцом „Дюрдьовски козачок” у хореоґрафиї Миколи Хромиша.

„Стародавни танци зоз Шаришу” одтанцовала Младежска фолклорна ґрупа Руского културного центру з Нового Саду, а под фаховим руководительством Андреї Бики, Тамари Салаґ и Михаила Римара. Мишана шпивацка ґрупа „Руски зарї” Здруженя гражданох Руснацох зоз Сримскей Митровици ше представели з двома шпиванками „А ти, мила, цо думала” и „Ой мешачку”, а їх руководителька була Даниєла Горняк.

Потим на шор пришли домашнї керестурски фолклораше, а Фолклорни ансамбл Дома култури одтанцовал „Пришли ми Русадля”, под фаховим руководством Саши Палєнкаша. Зоз Сриму, з Бикичу пришла Женска жридлова шпивацка ґрупа зоз КПД „Иван Котляревски” и одшпивала даскельо шпиванки, под фаховим руководительством Драґани Ґлувня Бабич и Бояна Бабича.

Фолклорни ансамбл КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова одтанцовал танєц „Тропотянку” хореоґрафа Миколи Молнара, а под фаховим руководительством Миколи Хромиша. Женска и Хлопска шпивацка ґрупа зоз КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова одшпивали два шпиванки под фаховим руководительством Золтана Дудаша. Фолклорни ансамбл зоз ораховского Дружтва одтанцовал и танєц „Иване, Иване” у хореоґрафиї Владимира Маґоча.

Мишана шпивацка ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули ше представела зоз двома шпиванками под фаховим руководительством Еуфемиї Планкош. Петровчанє зоз Републики Горватскей ше представели зоз Жридлову хлопску шпивацку ґрупу зоз КПД „Яким Гарди”, а фахови руководитель бул Томислав Дудаш.

Керестурски танєчнїки ше представели и зоз „Палєнковим танцом” у хореоґрафиї Сашу Палєнкаша. КУД „Жатва” зоз Коцура ше представела зоз Женску жридлову шпивацку ґрупу под фаховим руководительством Любомира Сакача, а Фолклорни ансамбл КУД „Жатва” одтанцовали и танєц „Коломийку” у хореоґрафиї Владимира Ивана. Мишана шпивацка ґрупа КПД „Карпати” з Вербасу одшпивали два шпиванки, а фахови руководитель бул Микола Чизмар Коле.

На „Одгукох” зме видзели „Закончованє жатви у ґазду, у Сриме”, а тот приказ обичайох виведол Фолклорно-шпивацки ансамбл КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. Автор приказу Владо Торма, а фахови руководитель Снежана Лазич и Драґан Макивич.

У трецим блоку „Одгукох ровнїни” представели ше госци зоз Футоґу – Ансамбл „Младосц”, Културно-информативного центру хтори ше представел зоз народнима танцами и шпиванками.

После урядовей програми у дворе Школи „Петро Кузмяк” друженє учашнïкох и госцох предлужене з музику „Кикирики бенда”.

