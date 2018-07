Нєшка рушели школяре на Лєтню школу до Попраду

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка рано опрез будинку Школи у Руским Керестуре на Лєтню школу у Попрадзе, у Словацкей Републики, рушели 30-еро дзеци котри виучую руски язик з елементами националней култури як виборни предмет и школяре з порядней настави зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

Лєтня школа за руски дзеци того року будзе отриман штварти раз у периодзе од 2. по 8. юлий. Орґанизатор, як и прешлих рокох, Национални совит рускей националней меншини. До Попраду иду и седмеро викладаче – наставнїци руского язика Каролина Папуґа и Сенка Бенчик, о. Владимир Еделински Миколка будзе викладац виронауку и историю, ґеоґрафию Дарко Бобаль, информатику Далибор Болдиш, музичне Сашо Палєнкаш, а за рекреацию будзе задлужени Деян Будински.

Национални совит финансує трошки змесценя, єдзеня и осиґураня, a по конкурсу з Покраїнского секретарияту за образованє обезпечена часц драгових трошкох у виносу од 70 000 динари. До єшенї ше обчекує ище 100 000 по тей основи. Першираз, по одлуки Одбору за образованє, и школяре участвую зоз часцу од 2 500 динари.

