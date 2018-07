Векши додаток за фамелиї з дзецми

БЕОҐРАД – Вчера на моц ступели вименки и дополнєня Закона о финансийней потримовки фамелийом з дзецми, з котрима предвидзене виплацованє векших родительских додаткох, наявел тих дньох министер роботи Зоран Дьордєвич.

Закон предвидзел же родичи за перше дзецко єднократно достаню 100 тисячи динари, за друге дзецко 10 тисячи динари мешачно два роки, за треце дзецко по 12 тисячи динари мешачно дзешец роки, а за штварте 18 тисячи динари мешачно дзешец роки.

Виплацованє почнє од 1. юлия у согласносци зоз законом, гварел Дьордєвич и додал же виплацованє средствох важи за друге, треце и штварте дзецко од 25. децембра прешлого року, а за перше дзецко од 1. юлия того року. Условия за доставанє додатку обовязна вакцинация, предшколска и школска програма.

Дьордєвич наявел и же Закон о родней ровноправносци найвироятнєйше будзе прилапени у штвартим кварталу того року.

