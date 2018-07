Остатня фаза проєкту „Желєна школа”

КОЦУР – Пияток, 29. юния, у Коцуре отримана схадзка, односно конференция за медиї у рамикох проєкту „Желєна школа” Коцурского здруженя младих КУМ хтори тирвал пейц мешаци, а закончени є 30. юния.

У тей, остатнєй фази проєкту, члени Здруженя презентовали цо шицко поробене под час проєкту, односно же посадзени древа пауловниї и лїковити рошлїни коло школох у Руским Керестуре, Футоґу и Бачкей Тополї.

У Польопривредних школох у Футоґу и Бачкей Тополї, и Ґимназиї у Руским Керестуре, под час проєкту отримани по пейц едукациї по школи, а теми були отримуюци розвой, преподаваня о пауловниї и о цильох Зєдинєних нацийох.

Преподаваня тримали Мелания Мали и Синиша Мали, координатор проєкту бул Стеван Самочета, а проєкт финансовали Реґионални еколоґийни центер и розвойна аґенция Австриї.

Тема схадзки були и будуци проєкти як цо то явни роботи, за хтори по конкурсу достали средства же би два особи у здруженю були заняти на штири мешаци, потим проєкт „Пионире у пракси”, а радзели ше и о акциї „Дай и ти свою руку”.

