Явна поволанка за софинансованє сучасней уметнїцкей творчосци

НОВИ САД – Завод за културу войводянских Руснацох вчера, 2. юлия, розписал Явну поволанку за софинансованє програмох и проєктох сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци у Републики Сербиї котри будзе тривац по 22. юлий.

Конкурс ше одноши на програми сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци чия реализация предвидзена у 2018. року, а мож кункуровац з рижнима проєктами у обласци култури, театралней творчосци, музично-сценскей, танєчней, подобовей и применєней, видео и мултимедиялней и диґиталней. Ґу тому, програми и проєкти ше можу одношиц и на медзиреґионалне сотруднїцтво и госцованя у иножемстве, як и виглєдованя, очуванє и презентованє сучасней уметнїцкей творчосци рускей заєднїци котри ше реализує у сотруднїцтве зоз фаховима здруженями и институциями.

На Явну поволанку ше можу приявиц здруженя у култури, установи и други правни особи з одвитуюцу документацию котру мож превжац у просторийох Заводу (Футожска ч. 2), лєбо на сайту www.zavod.rs.

Вкупна сума средствох предвидзених за за тот конкурс виноши 175 000 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)