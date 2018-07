ШИД – На подручу општини Шид после прерви пре дижджи, вчера, 2. юлия, предлужена косидба жита.

По урядових податкох општинскей Канцелариї за польопривреду, потераз скошени 3 500 од вкупно 5 749 гектарох, а просекови урожай 6,3 тони по гектару.

У косидби участвую коло 180 комбайни хтори понагляю скошиц жито, бо є пре диждж полєгнуте, а и коровче го прераста, цо зменшує урожай.

Закончена косидба олейовей цвиклочки на 1 000 гектари, а просекови урожай бул 3,5 тони по гектару.

