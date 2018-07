Кардинал Пєтро Паролин служел Службу Божу у Новим Садзе

НОВИ САД – Державни секретар Святого пристолу кардинал Пєтро Паролин внєдзелю, 1. юлия, служел Службу Божу у полней новосадскей церкви Мена Марийового и пошвецел нове шедзиско Медзинародней владическей конференциї (МВК) св. Кирила и Методия у Новим Садзе, у Футожскей улїци.

Медзи представнїками МВК бул и наш владика, апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгий Джуджар.

Пред тим, всоботу, кардинал Паролон ше стретнул зоз патриярхом Иринейом, предсидательом Сербиї Александром Вучичом, премиєрку Ану Брнабич и зоз шефом сербскей дипломатиї Ивицом Дачичом.

Медзинародну владическу конференцию св. Кирила и Методия творя Беоґрадска архиепископия, Барска архиепископия, Суботицке владичество, Зренянинске владичество, Которске владичество, Сримске владичество, Скопске владичество, Апостолска администратура Призрен, Епархия за католїкох византийского обряду у Македониї и Апостолски еґзархат за грекокатолїкох у Сербиї.

Предсидатель тей Медзинародней владическей конференциї монс. др Ладислав Немет, владика зренянински, подпредсидатель монс. др Георгий Джуджар, апостолски еґзарх, а ґенерални секретар о. Мирко Штефкович.

У Сталней ради МВК єст три члени, а медзи нїма и кир Георгий Джуджар, хтори и предсидатель Ради за научованє вири. Попри тим, єст Рада за катехизацию и младих, Рада за фамелию, Рада за пасторал селїдбенїкох и туристох, Рада за медиї и Правна комисия.

