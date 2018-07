Чкоди од бурї и на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – Буря хтора потрафела Керестур прешлого пиятку направела досц вельку чкоду и на теметове, дзе звалєни ядловец очкодовал 6 памятнїки, а чкоди було по цалим валалє – од прелятих яркох до одкритих черепох на закрицох. Вода заляла и добру часц драги на гиподроме.

На теметове на главней дражки нєдалєко од каплїци, буря вивалєла осемметерови ядловец хтори ше звалєл през штири шори гробох и три памяткнїки цалком звалєни, єден и преламани, а на трох меньша чкода.

На жаль, найвецей настрадал памятнїк дакедишнього директора керестурсскей Школи Михайла Полївки и його супруги, праве кед ше того року означує 150-рочнїца його народзеня. За нїма звалєни и памятнїк їх дзивки и жеца апатикарох Єлени и Костї Солонарових.

Спаднуте древо з памятнїкох такой всоботу розчисцали члени Церковного одбору (ЦО) хтори ше стара о теметове на чолє з тутором Михайлом Рацом и фамелиї чийо памятнїки очкодовани.

Як за Рутенпрес гварел тутор теметова Рац, направена векша чкода, та ше ЦО будзе трудзиц цо лєпше ю санировац, но то нє будзе лєгко, понеже каса випражнєта кед нєдавно вельо уложене до вилїваня дражки праве у тей часци теметова.

