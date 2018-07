Роботни одпочивок

По термометру, лєто уж навелько почало, а по календару маме ище дакус менєй як тидзень по приход найцеплєйшей рочней часци. Школа закончує, рочни одпочивки ше навелько планую, остало „прегирмиц” испитни роки и покончиц косидбу, та годно до хладку.

Як цо то уж даскельо роки звичай, и „Руске слово” присподоби свойо змисти лєтушнїм часом. Уж у тим чишлє даваме прелудиюм за лєто – на ”Економиї” прегляд безпечносних и технїчних пририхтованьох за косидбу, а рубрика „Дом и фамелия” дава поради як обезпечиц обисце док сце на лєтованю. Почина спортска подїя лєта – Шветове фодбалске першенство у Русиї, а увод до нєй даваме на бокох спортскей рубрики. Ту и нашо матуранти, чийо дефилеи и випровадзаня якошик перши виснїк лєта.

Медзитим, од шлїдуюцого числа и урядово розпочнєме „лєтню шему” у наших и ваших новинох. Понеже зме у „Интермецу” хтори на другим боку новинох през лєто виходзи место „Анатомиї нашоґо часу” потераз уж представяли руски школи и улїци по наших местох, того року на шоре библиотеки дзе мож достац кнїжку по руски. Лєтня рубрика „Хладок и горуци тепши” хтора влонї наишла на красни приєм при читачох и читателькох, и того лєта будзе представяц рецепти наших сотруднїцох, а будзе и дакус гумору за дезерт. З тей нагоди, повторюєм поволанку же бисце вашо рецепти подзелєли з читачами „Руского слова”, а контакти и адреси можеце опатриц на бокох Информатора.

През лєто плануєме и частейше обявйовац узвичаєни додатки, а порядни рубрики присподобйовац потребом. Лєто то, попри иншого, сезона фестивалох. Уж такой „Ружа”, вец „Жатва”… ту и „Еґзит”, скоро такой и „Днї керестурскей паприґи”, а шицко то подїї хтори попровадзиме през призму ткв. „лєтнєй шеми”. Менєй актуални подїї и активносци у дружтвеним живоце, цо през лєто нормалне зявенє, нам источашнє знача и вецей часу и простору за редакторски тематични тексти о феноменох и зявеньох хтори заслужую же би ше их глїбше розпатрело и анализовало.

Углавним, наздавам ше же шицки вєдно будземе мац красне и интересантне лєто.

