Чаривни юний

Од дзецинства любим юний. Мешац котри вше приноши пременки. Червени смачни черешнї. Конєц школи и лєтнї розпуст.

Од початку юния чита ше кельо ище до конца школского року. На годзинох нам було горуцо и допито, прето же нам оцени були позаключовани, а одвитовали гевти котрим оцену требало виправиц. Тот дзень кед ше школа закончела, ципели и длуги панталони одложени до ормана, та зме по вонку бегали у кратких панталонох и на босо у папучох, або и боси.

Юний окреме любим пре черешнї, червени, сладки, пукаци. Чи их наобераш сам, чи купиш на пияцу, черешнї вше одлични. И нє оквацкаш з нїма маїцу, як кед єш вишнї. И нє муши ше их анї щикац, гоч знаш же у каждей другей єст хробак. Хто ше будзе бабрац зоз нїма, кед черешнї мож єсц и так, лєм поумивани.

Стредком юния починало купанє на городским базену – цали дзень на слунку и у води, або ше картац у хладку. А пред вечаром и вноци пахли лїпи на главней улїци. Прекрасни сладки пах, котри и през сон чувствуєш. Каждого юния так пахнє цала Змай Йовова улїца у Новим Садзе. Каждого юния ше у тей улїци, под тима лїпами отримую Змайово дзецински бависка. Лєм, з рока на рок, якош вше поцихши. И вше баржей у даяким куцику. Же би ше нє завадзало старшим и важним, озда. З другого боку, держава маха зоз статистику же єст вше менєй дзеци. Же их треба народзовац, же жени себични, же препада держава. А у стварним живоце о дзецох ше слабо дзба. И дома и у школи. Препущени су сами себе. Заправо, телефоном и интернету, най их воспитую и любя.

Прешлей соботи зме вечар були примушени пойсц до єдного супермаркету, наявели нам ше госци. Понеже нє ходзим часто там и окреме нє вечарами, нє могла сом вериц кельо людзох ту було. Цали фамелиї з малима дзецми. Родичи, ище млади людзе, куповали, а дзеци ше оганяли и бавели на джмурки. Жалосно очиглядне же родичи шпацир по варошу и бавенє з власнима дзецми заменєли зоз шопинґом.

Того юния почали блокади драгох пре драге гориво. Людзе ше зорґанизовали прейґ дружтвених мрежох и на пейц пополадню (8. юния) застановели авта на драгох у городох и валалох ширцом Сербиї. На тот способ указали же ше нє складаю зоз тим кельо гориво кошта, точнєйше, кельо им держава бере зоз кишенки за кажду литру. Цо будзе далєй, нїхто нє зна. Чи держава попущи, чи людзе (можебуц) престаню вожиц авта. Тота друга опция ми заш лєм випатра нєможлїва. А нє було би подло. Зобуц ципели, шеднуц на бициґлу, наоберац черешнї. Або пешо присц на роботу, а после ше прешпацирац по центру, дзе и далєй пахню лїпи.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)