Робя нє лєм за себе

У Руским Керестуре остатнї роки порушани даскельо нови манифестациї хтори промовую валал, продукцию паприґи, женски ручни роботи, туристични потенцияли того места. Єдни з тих хтори за тото заслужни то и супружнїки Наталия и Владимир Емейдийово. Натка як єдна зоз снователькох Здруженя женох „Байка”, а Владимир уж вецей роки як предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох. Тих дньох Емейдийово преславели и 30 роки красного супружеского живота.

Уж вецей як 15 роки су приватнїки, Владимир ма свою фирму за тарґовину и роби як програмер, а Наталия роби кнїжководительство.

– Инженєр сом електротехнїки, а почал сом робиц як програмер теди кед ище нє було тельо компютери. У школи сом преподавал информатику, а вец сом 10 роки у Комбинату правел програми за їх потреби, дакус и у Кооперативи. Кед сом купел свой рахункар, з Бобаном и Павом зме дас 10 роки були у „МИХ”-у и там зме робели шицко. Алє я вше и отримовал програми, насампредз пре Наталию, бо вона почала роботу з кнїжководительством. Од 2006. року сам робим и мам и тераз ище даяких своїх клиєнтох гоч ше тераз уж досц того пременєло, приходза млади, алє ище вше програмуєм и провадзим пременки – приповеда Владимир.

О своєй роботи Наталия гвари:

– Закончела сом штредню ґимназию природно-математични напрям у Вербаше, и почала студирац математику на ПМФ-у. Нє закончела сом, бо сом почала робиц у Комбинату дас рок, вец ше народзел Златко, та сом зохабела роботу. Теди у валалє було вше вецей приватнїкох, а на потримовку колеґи Дюри Колєсара и Владимира, почали зме робиц кнїжководительство. Дюра ми зоз знаньом помагал, унапрямовал ме, учела сом през роботу, а робели зме перше прейґ „МИХ”-у, и за нїх, а од 2007. сом самостойно отворела Аґенцию. Тераз попри мнє, штверо заняти. Єст потреби, анї нє старчиме, та добре же єст и конкуренциї, бо кажде у свїм фаху обслугує кого треба. Тераз нам вельо помага и наш Иван цо нам вельо значи, бо ми уж вистали, а то барз одвичательна робота. Увидзиме чи ту и останє, у нас є уж скоро рок як дипломовал на Економским факултету у Суботици – гвари Наталия.

ПОРУШАЛИ И ЦАЛУ ЗАЄДНЇЦУ

Попри своєй приватней роботи, Емейдийово ше анґажовали и ширше у заєднїци. Кед ше Наталия почала сретац з рижнима конкурсами, подумала себе же як то други можу обезпечовац пенєж, а наша заєднїца нє. Нагода ше указала кед Аґенция за розвой у Майсторским доме орґанизовала єдну едукацию, и теди шицко почало. Основане Здруженє женох „Байка”, 2010. року перше як секция Ремеселнїкох, а вец як самостойне здруженє, бо як гвари Наталия, так ше могло прейсц на конкурсох. Вона водзела административни роботи и провадзела конкурси. Предложела Здруженю паприґарох же єст конкурс за манифестациї и так настали „Днї паприґи”.

– Кед зме почали зоз „Байку”, шицко зме робели волонтерски. Но, пришли часи же могло вихасновац пенєж за рижни проєкти и манифестациї. „Днї паприґи” зме за два тижнї порихтали, алє було барз добре. Мали зме потримовку з валалу – гвари Наталия.

Под час „Червеней ружи” Керестурски саям поднїмательства, старих ремеслох и ручних роботох, ремеселнїки орґанизую вєдно зоз „Байку”. Уключени и Конїцки обегованя и шицко тото потвердзує спомнуте опредзелєнє – же вєдно мож вецей зробиц.

– Потримали зме формованє и Туристичного здруженя валала, а обчекуєме же почнє функционовац ЛАҐ, дзе обєдинєни шицки места з општини, т. є. годно лєгчейше конкуровац за озбильни европски проєкти – заключує Владимир.

ОБИДВОМЕ БУЛИ АКТИВНИ У КУЛТУРИ

По прикладу своїх родичох и синове Златко и Иван од школярских дньох були активни, алє у обласцох култури, чи як танцоше, рецитаторе, ґлумци, музичаре. Златко ше у спомнутим менєй затримал, гоч обидвоме як школяре мали свой бенд. Закончел и Факултет технїчних наукох, напрям Ґрафичне инженєрство и дизайн. У Новим Садзе остал робиц. Заняти у друкарнї найвецей роби на друкованю маїцох. Праве у своїм фаху зохабел свойо шлїди на велїх наших манифестацийох.

– През дизайн сом почал сотрудзовац зоз рижнима людзми и институциями. Робел сом рекламни материяли за Пакт Рутенорум, т. є. за Водову фест, Волонтерски камп и Дньовку. Тиж так промо материяли сом робел за Здруженє паприґарох, Здруженє женох „Байка”, Здруженє ремеселнїкох, Туристичне здруженє, МК „Fire Eyes” и рижних других приватних поднїмательох. Шицки тоти анґажованя ме приведли до „Руского слова” дзе уж 5 роки ушорюєм МАК маґазин. Ушорйовац МАК за мнє нє исте як гоч хтори други анґажман. Робота у МАК-у ноши вельку одвичательносц, пре ґенерациї хтори тот маґазин поставели ту дзе є нєшка, алє тиж так дава и вельку шлєбоду каждому виражиц ше.

Младши син Иван бул успишни ґлумец, водитель на „Пупчу” и друге, а од спомнутого нєшка ище вше є активни як танцош у виводзацким ансамблу Дома култури, у танцу є 18 роки. Опробовал ше и як текстописатель забавней композициї, нєшка ше учи и грац на ґитари, усовершує язики… Родичи за ньго гваря же од нїх нашлїдзел и орґанизаторски схопносци, бо одмалючка бул валушни часом обдумац журку на драже, або зоз спомнутим бендом дзе шпивал, а Златко грал на буґнох. Роками на драже родичом правели „Барищански” бали… Як гвари, любел би и надалєй буц активни у тей часци, бо му тото после роботи приємни одпочивок.

ОДДИХУЮ ШЕ НА ПУТОВАНЬОХ

Питаме ше Емейдийовим чи маю часу и за даяки гобиї, а Наталия гвари же єй то квеце, заграда, алє и робота у „Байки” дзе ше научела и ткац, и робиц други ручни роботи котри ю опущую. Владимир люби пойсц на йоґу, кеди-нєкеди лапа риби, а обидвойо ше голєм прешпацираю, вше даґдзе пойду бо барз любя природу, гваря, цо и лоґичне, бо су салашарски дзеци. Видзели же у околїску єст цо видзиц, та обишли места коло Дунаю, Тиси, нащивели числени манифестациї по Войводини, та и отамаль черпали идеї за дацо подобне и у своїм штредку.

