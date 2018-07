Почина „Ружа”

У Доме култури у Руским Керестуре тих дньох докончовали ше остатнї пририхтованя, понеже на пияток, 29. юния, почина наш найстарши фестивал – 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа”. Того року Фестивал крочел до новей концепциї зоз хтору ше жада вецей простору дац творчосци младих. Бо як познате, „Ружу” и започали орґанизовац праве млади як свой вечар дзе ше опробовали у музичней творчосци у забавним духу. З часом „Ружа” розквитла до правого Фестивалу по хторим Руснаци и Руски Керестур постали познати у цалей дакедишнєй держави и ширше.

После скоро шейсц деценийох тирваня, чувствує ше потреба удихнуц „Ружи” нову швижосц а то ше пробує од того року, кед ше млади ознова буду змагац у забавним духу, алє и зоз ориґиналну творчосцу. Як орґанизаторе на вецей заводи визначовали, нє мож обчековац же шицки нови идеї одразу и зажию, або ше укаже же их мож ище лєпше обдумац и унапредзиц.

„Червене пупче” того року преслави свой 50. родзени дзень, та програма будзе мац и за славенє елементи. Найзначнєйше же нє замера и ориґинална творчосц нових дзецинских шпиванкох, понеже буду виведзени 10 нови композициї.

На „Ружи” будзе и ревиялни вечар „Одгуки ровнїни” на хторей ше годни представиц нашо Културно-уметнїцки дружтва цо за нїх вше була велька награда и припознанє за цалорочну роботу. Концепцийна пременка же до „Одгукох” змесцени и наступ госцуюцого ансамблу, цо оправдане и пре финансийни причини. И того року нащивительох обчекує и интересантни и, наздавайме ше, уж традицийни Керестурски саям у Майсторским доме хтори орґанизую Здруженє ремеселнїкох и Здруженє женох „Байка”.

Орґанизаторе обчекую же Керестурци у вельким чишлє приду на свой Фестивал, же приду и велї госци, и наздаваю ше же подла хвиля нє погуби програми на бини у школским дворе.

