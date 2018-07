Будзенє и анестетики

Подїї з початку и штредку юния мож описац з обраценим першим виреченьом Толстойового романа „Анa Каренїна” хторе у тей интерпретациї глаши – шицки дружтва нєщешлїви на исти способ. Рост цени горива спричинєл бунт у Сербиї и реґиону; самоорґанизоване гражданство блокировало улїци и крижни драги по городох, власц обвинєла опозицию пре тоту дестабилизацию, а (оправадани) бунт бул краткого вику. Ту ше дзешка случел и штрайк занятих у Електродистрибуциї Беоґраду, и петиция за утаргованє збойнїцкей институциї приватних вивершительох у Краґуєвцу. Вец почало Шветове фодбалске першенство…

Причини за протести, петициї и штрайки, на тей нашей точки планети исто як и на каждей другей, єст безчислено вельо. Єст и рижни форми одупераня – локални, реґионални и ґлобални… и, углавним, без резултату. Прави успих пануюцого политичного буржоазного дружтва праве у деполитизованю того дружтва. Европа, колїска спомнутей буржоазиї и єй спроцивеней роботнїцкей класи успишно у деценийох после Другей шветовей войни амортизовала роботнїцку моц а з препасцу Восточного блока розбила и базу за єй орґанизованє – продукцию и погони преселєла на континенти з ище туньшу роботну моцу. Деиндустриялизована Европа, як и деиндустриялизована бувша СФРЮ, вецей нє ма индустрийного роботнїка хтори основни субстрат за борбу процив осилєней пануюцей касти. Так константно вислабйована и на концу пременєна класна слика Старого континенту постала плодне тло за деполизизацию дружтва и системи хтора par excellence политична. Прето граждански бунти и протести нє маю ефект. Без озбильного политичного орґанизованя, вони оставаю лєм спонтани вилїви нєзадовольства, дочасово вентили за нагромадзену фрустрацию без далєкосяжних и систематичних резултатох

Бо, цена бензину, лєбо малинох, лєбо цена наднїци, школарини або партиципациї у здравстве, змисти на ТВ, насилство над женми, медзи парняками лєбо над животинями, рост числа хорих од канцеру лєбо цукру, ґлобалне заґадзенє и зогриванє планети… шицко то лєм шрубики у застрашуюцей, алє совершено орґанизованей системи хтору спонтани поєдинєчни бунт процив того лєбо гевтого, нє може начац.

Система за кажди поєдинєчни и спонтани протест, швидко найдзе лїк, точнєйше поведзено анестетик. Медиї одлични способ анестезиї, а Шветове фодбалске першенство ту приходзи „як туз на дзешатку” же би ше забуло почим гориво. Место того, еґзистенциялне питанє тераз же одкаль коренї швайцарских репрезентативцох, а з другого боку, нагле завичайне будзенє дзепоєдних спомнутих. Кус будзеня, кус анестезиї.

