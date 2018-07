НСЗ обезпечує обуку за роботу у ИТ секторе

БЕОҐРАД – Национални служба за обезпечованє роботи сообщела же орґанизує атрактивни обуки котри обезпеча нєобходни знаня за роботу у секторе информацийних технолоґийох.

Даєдни з програмох за котри будзе обезпечена обука то Ява програмованє, виробок веб апликацийох, ПХП и Нет програмованє.

Плановани обуки у 10 городох у Сербиї, до котрих од септембра буду уключени 775 особи. Прияви буду отворени на сайту: www.itobuke.rs, од 9. по 22. юлий.

Приявиц ше можу кандидати на евиденциї за нєзанятих, котри маю штиророчну школу, знаю робиц на рахункару и анґлийски язик на А2 уровню.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)