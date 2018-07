На гевтот тидзень будзе „Тамбуранє 2018”

КОЦУР – У рамикох Фестивала „Коцурска жатва”, котри ма буц отримани о дзешец днї, млади уж пририхтали наяву за програму „Тамбуранє 2018”.

Коцурски млади уж штварти рок за шором орґанизую програму у котрей понукаю вше нови и иншаки змисти, а того року будзе цаловечарша вистава „квиткох” з Инстаґрам профила https://www.instagram.com/kvitkimudrosci/. Ґу тому, опрез Дома култури од 21,30 будзе грац домашнї бенд, та з ошвиженьом, фотоґрафованьом и у добрей атмосфери млади и на тот завод даю окремне доприношеню традицийному Фестивалу „Коцурска жатва”.

Тогорочне „Тамбуранє” и виставу пейґ проєкта финансийно потримало Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох.

