Шветочни приєм на Билим дворе за школярох ґенерациї

БЕОҐРАД – Традицийно, уж седемнасти раз, пияток 29. юния, принц Александер Карадьордєвич и принцеза Катарина дочекали матурантох на шветочним приєму на Билим дворе, дзе им з Фондациї за културу и образованє престолонашлїднїка Александра додзелєни припознаня и дарунки як награди за уложени труд под час їх школованя.

Медзи 600 школярох ґенерациї зоз штреднїх школох зоз Сербиї и Републики Сербскей, на шветочим приєму була и школярка ґенерациї рускокерестурскей Ґимназиї Дорис Бучко.

Шветочносци присуствовали, а школяром винчовали и министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич, министер просвити и култури Републики Сербскей др Дане Малешевич, ґенерални директор компаниї „NCR” Стефан Лазаревич, вивершни директор компаниї „Link Group” Никола Суботич, академик Матия Бечкович, Кристоф Бишлия, снователь компаниї „Cloudera”, як и Кристоф Турбер, психолоґ и инструктор на „Filips Egzeter” академиї и соснователь сайту ExpertOnlineTraining.com, як и други познати зоз швета култури, науки и уметносци.

Источашнє, компания „Link Group” обявела же за 25 матурантох пририхтали стипендиї за школованє на „ИТ Академиї”.

