Подписани контракт о реконструкциї школи у Моловину

ШИД – Вчера, 4. юлия, у сали Скупштини општини Шид заменїк предсидателя Општини Зоран Семенович, Владимир Петрониєвич, вивершни директор Ґрупи 484 и Мирослав Михайлович, директор Будовательного подприємства (БП) „Ґрадинґ“ доо спред виводзача роботи, подписали контракт о реконструкциї будинка подручней Основней школи „Сримски фронт” у Моловину.

Ґрупа 484 з помоцу Кральовини Норвежскей обезпечела 11 милиони 503 315 динари за оправянє школского будинка, а роботи, котри будзе окончовац спомнуте подприємство БП „Ґрадинґ” зоз Парачину, мали би буц закончени по конєц авґуста.

