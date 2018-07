Законченє роботох по 20. юлий

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у валалє тирва реконструкция центру, а роботи помали уходза до закончуюцей фази. Концом прешлого тижня фаховци одредзели висину нових дражкох, пондзелок розпочате поставянє орубенцох, а концом того тижня ше почнє поставяц бехатон коцки.

– У цеку поставянє закончуюцей подлоги, потим шлїдзи поставянє бехатон коцкох, а з оглядом на хвилю, роботи би требали буц закончени по 20 юлий. Тих дньох и рускоекрестурске подприємство „Електромонтажа” будзе поставяц цалком нове лед ошвиценє у парку. Потим буду покладзени нови дещички на постояци лавочки, а тиж и нови бетонски „кошарки” за шмеце – гвари директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди.

Проєкт реконструкциї центру у цалосци финансовани зоз буджету Општини Кула зоз 5 милиони 302 тисячи 867 динарами, а виробок проєкту финансовала Месна заєднїца Руски Керестур пред двома роками зоз 360 000 динарами.

