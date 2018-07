Шлїдуюцого викенду „Коцурска жатва”

КОЦУР – Манифестация жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва” будзе отримана 13. и 14. юлия.

Перша програма у рамикох тогорочней манифестациї будзе вистава малюнкох зоз подобових колонийох и малюнкох на склу Гелени Хома зоз Нового Саду у Етно клубу „Одняте од забуца”, на пияток, 13. юлия, на 18 годзин.

Уж на 18,30 г. почнє Литературни вечар поети Михала Рамача, тиж у Етно клубу, на хторим ше присутних през драмску сличку приблїжи Рамачову поезию, а и сам автор ше на пригодни способ представи публики.

У Доме култури на 20,30 г. будзе концерт коцурских младих шпивачох, а на 21,30 г. почнє „Тамбурованє”.

Други дзень „Коцурскей жатви” на соботу, 14. юлия, почнє зоз традицийним придаваньом хлєба на площи опрез Руского дома на 17 годзин, дзе наступя дзецински ансамбли, а потим на 17,30 г. у школскей физкултурней сали буду представени етно лакотки. Фестивалска и ревиялна програма у Доме култури почнє на 20 годзин, а потим будзе орґанизована вечера у Пелетовей сали у Коцуре.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал учашнїкох и госцох же би пришли на тоту традицийну манифестацию чийо отримованє помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Амбасада України у Беоґрадзе, Месна заєднїца Коцур и привреднїки з валалу.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)