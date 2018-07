Явна поволанка за доказованє права першенства арендованя державней жеми

КУЛА – Комисия за виробок Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми у державним власнїцтве за општину Кула розписала Явну поволанку за шицки физични и правни особи же би доказали основ права першенства арендованя державних поверхносцох за наступни 2019. рок.

Власнїки залївних системох, системох за одводньованє, рибаловох, польопривредних обєктох, склєняних заградох, пластенїкох и овоцнїкох и винїцох на державних польопривредних поверхносцох котри уписани у польопривредних ґаздовствох найменєй три роки, треба же би доказали основ першенства арендованя. Явна поволанка ше одноши и на статкарох котри власнїки, односно тоти котри закупюю обєкти на териториї општини Кула, а котрим статкарство у активним статусу польопривредного ґаздовства найменєй єден рок.

Документацию з котру ше доказує право першенства арендованя державней польопривредней жеми потребне придац до општинскей управи найпознєйше по 31. октобер того року.

