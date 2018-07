Нєшка „Дзецински швет”, потим „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї за дзеци „Дзецински швет” на 19,30 годзин будзе емитована монодрама „Залюбена до кравки Славки”, автора Роберта Такарича, хтору у режиї Владимира Надя одґлумела Адрияна Надь. Представа поставена у Доме култури у Руским Керестуре 2009. року, а теди є знята и за телевизию.

Такой по законченю емисиї „Дзецински швет”, на 20 годзин, у найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани знїмок зоз ювилейного пейдзешатого Фестивала „Червене пупче”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)