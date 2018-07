Означени Дзень борцох и Дзень повстаня

ШИД – З нагоди 4. юлия – Дня борцох и 7. юлия – Дня повстаня у Сербиї, борецка орґанизация означела 77-рочнїцу спомнутих значних историйних подїйох.

У сали Скупштини општини Шид з тей нагоди отримана шветочна схадзка борецкей орґанизациї хтора почала з державну гимну и минуту цихосци погинутим борцом.

О значносци историйних подїйох бешедовали Йовица Степанич, предсидатель ОО СУБНОР Шид, професор Душан Лукич, член предсидательства борецкей орґанизациї, а спред локалней самоуправи Велимир Ранисавлєвич, предсидатель Скупштини општини.

Потим делеґациї локалней самоуправи, борцох, Одряду вивидзовачох „Лазар Бибич” и Социялистичней партиї Сербиї покладли венци на спомин памятнїк погинутим борцом на городским теметове, як и на спомин плочу на будинку Културно-образовного центра.

