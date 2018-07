Од нєшка нови правилнїк о технїчним препатрунку превозкох

НОВИ САД – Од нєшка реґистрация превозкох без технїчного препатрунка вецей нє будзе можлїва, бо ше по новим правилнїку кажду превозку котра войдзе на линию технїчного препатрунка будзе фотоґрафовац, а нєисправна будзе евидентована у централней бази.

На технїчним препатрунку будзе ше контроловац гамовачки, шветла, трап и опрему, а од тераз ше будзе идентификовац и число шасиї, число мотора и кубикажу.

По словох вожачох, риґорознєйша контрола нєобходна, алє нови способ технїчного препатрунку драги.

