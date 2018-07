У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец седме тогорочне число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене 57. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, и то на бокох „Култури и просвити” и „Економиї”.

„Тижньовнїк” дава звит зоз националней конференциї о хаснованю правох националних меншинох у Суботици, а „Нашо места”, медзи иншим, зазначели пошлїдки бурї у Руским Керестуре. Ту пише и о оправяню церкви у Ґосподїнцох, активносцох керестурского Добродзечного огньогасного дружтва и Коцурского здруженя младих КУМ.

О дюрдьовским бостану, косидби жита на шидским и новоораховским подручу, як и о защити рошлїнох од чкодлївцох пише на бокох „Економиї”.

„Култура и просвита” зазначує як прешли Закончуюци испити у школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, а рубрика „Мозаїк” представя младих „Русинових” фодбалерох Стефана Кочиша и Матея Саянковича.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” читаче можу пречитац розгварку з др Дарком Варґом и Андєлку Пинич зоз Моровичу, а „Духовни живот” понука текст о нащиви кардинала Пєтра Паролина Новому Саду.

Рубрика „Спорт” зазначує гуманитарни дзецински спортски бависка за помоц Желькови Шантови з Коцура, а и у тим чишлє пред читачами рубрика з рецептами „Хладок и горуци тепши”.

