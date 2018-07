На нєдзелю ше гласа за нових членох Совиту Месней заєднїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виберанки за нове зволанє членох Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур буду отримани на нєдзелю, 8. юлия, а гласа ше за єденац нових членох Совиту, спомедзи єденац кандидатох.

Кандидатуру за наступни виберанки першого дня по розписованю виберанкох поднєсли 11-еро гражданє зоз лїстини „Прето же любиме Руски Керестур” на котрей ше находза – Славко Бучко (поднїматель), Илонка Зарубица (спортски тренер), Тихомир Медич (поднїматель), Златана Надь (специялиста общей медицини), Владо Олеяр (информатичар), Желько Папуґа (польопривреднїк), Михайло Пашо (поднїматель), Марина Преґун (фахови воспитач), Дюра Сабадош (польопривреднїк), Єлена Сивч (професор ґеоґрафиї) и Михайло Фейди (професор математики у пензиї).

З оглядом же ше на виберанкох ше будзе виберац спомедзи лєм єденац кандидатох, у случаю же би даєден нови член под час мандату одступел зоз тей длужносци, Совит МЗ будзе мац менєй членох, понеже на наступних виберанкох предложене исте число кандидатох кельо и творя Совит.

(Опатрене 36 раз, нєшка 36)