Обегованя коньох на нєдзелю 8. юлия на Лейох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 8. юлия на 14 годзин, на Гиподроме „Леї” буду традицийни Обегованя коньох хтори орґанизує Конїцки клуб (КК) „Русин”.

На обегованьох буду осем дринґацки точки, пейц єднопраги, и єдна двопрага, а медзи змаганями орґанизатор пририхтує представянє парадних кочох и интересантни бависка и награди за публику, а на концу и друженє з музику и вареним єдзеньом.

Того року обегованя нє буду у рамикох манифестациї „Днї керестурскей паприґи” як було остатнї даскельо роки, а по словох предсидателя КК „Русин” Желька Папуґу, так мушели вибрац пре збиванє терминох з другима обегованями.

– Наш Клуб и того року упарти отримац обегованя хтори уж маю традицию, гоч ище нє обезпечени шицок потребни пенєж, алє ше наздаваме же шицко будзе як треба, а одволали ше нам помогнуц и велї спонзоре у валалє – гвари Папуґа.

Тих дньох младши члени Клубу интервеновали на гиподроме дзе после велького дижджу прешлого пиятку на часци дражки за обегованє стала велька вода.

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