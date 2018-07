ШИД – Од нєшка по нєдзелю, 8. юлий, у церкви Преображеня Господнього и Лєтнєй владическей рзиденциї буду отримани Духовни вежби за жени.

През три днї жени зоз Руского Керестура, Коцура, Кули, Сримскей Митровици и Шиду преглїбя виру през молитви, духовну науку, церковни шпив и роботу по ґрупох.

Духовни вежби буду водзиц Часни шестри Служебнїци, Служби Божо будзе служиц домашнї парох о. Михайло Режак, а вежби ше отримую под назву „Дзбан мойого живота”.

