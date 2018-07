Припознанє за доприношенє у збиваню шивей економиї

ВЕРБАС – Предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац того тижня, у мено шицких гражданох, приял припознанє за найактивнєйше доприношенє у збиваню шивей економиї хтори доказани през наградне бависко „Вежнї рахунок и победз 2018”.

Як награда за барз вельки просек од 25 коверти по жительови, кельо посилане под час наградного бависка, локална самоуправа достала 23 тисячи евра, а пенєж будзе унапрямени за опреманє сензорней хижи у Дньовим пребуваню за дзеци з инвалидитетом.

З тей нагоди припознаня и награди представительом дзевец локалних самоуправох, кельо ше видвоєло з окремним резултатом под час бависка, уручели министри Зоран Дьордєвич, Бранко Ружич и Бранислав Недимович.

