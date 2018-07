Покраїнски защитнїк гражданох нащивел локалну самоуправу

ВЕРБАС – Покраїнски защитнїк гражданох проф. др Зоран Павлович ше того тижня зишол зоз представнїками Општини Вербас, а нащива була орґанизована у рамикох нащивох општинох у хторих нє конституовани локални омбудсман.

Покраїнского защитнїка гражданох приял совитнїк предсидателя Општини Предраґ Роєвич, а на схадзки були и його заменїки и представителє руководства Општини Вербас, як и релевантних општинских институцийох.

Як визначел проф. др Павлович, Општина Вербас будзе мац полну потримовку Покраїнского омбудсману у формованю локалного представителя тей функциї.

