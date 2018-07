Амандман на амандман

Венециянска комисия препоручела Сербиї же би вименєла предложени уставни амандмани хтори ше одноша на вибор нєсудийних членох Високого совиту судства, Високого совиту тужительства, цо нова назва за скорейшу Державну раду тужительох, потим на розришованя тужительох и судийох, вибор тужительох и виєдначованє судскей пракси. Вкупно 44 препорученя на 29 амандмани. Комисия оценює же предлог по хторим би Народна скупштина Републики Сербиї виберала пейц од єденац членох Високого совиту тужительсва – причина за застароносц. Тиж так, „Венециянци” веря и же дисциплинска одвичательносц судийох и тужительох нє прецизно реґулована и же так остава вельо простору за вонкашнї уплїви и манипулованє у правосудстве. Окрем того, думаю же нє треба хасновац термин „нєфаховосц“ без ясного дефинованя о чим ше ту роби.

Пре шицко тото, „струка” вери же би требало од початку писац амандмани. Твердза же Венециянска комисия вшелїяк нє пише амандмани, лєм дава свойо препорченя, а понеже их єст тельо вельо, вец би требало шеднуц, порадзиц ше и почац од початку. Вони мали зауваги и пред тим як цо амандмани пошли на комисию, а главни ше одношели на нєзависносц вибору судийох и тужительох и страх же держава будзе мац контролу над тим вибором. У подобним напряме, як видно, иду и думаня Комисиї.

Держава, медзитим, твердзи же шицко у шоре и обецує же препорученя буду прилапени, же ше конєчно направи шора у правосудстве и же нєт причини за страх, анї у фаху, анї у явносци.

Иста приповедка важи и тераз, после обявеного думаня Венециянскей комисиї, алє зме тераз вше ближей гу предписаному термину за прилапйованє тих амандманох у Парламенту. Искуство гутори же ше держави вше уда „виґурац” свойо, на єден лєбо на други способ. Алє то заш нє значи же на тот способ по автоматизме ма право, а ниа чом.

У нашим малим обисцу хторе ше вола Сербия, ми ше затераз можеме справовац як сцеме, оградзени зме на своїм и сами маме свойо правила хтори дараз менєй лєбо вецей ускладзуєме зоз европскима. Медзитим, ми маме за циль же бизме звалєли ограду и же бизме постали часц того европского валалу. Подобни циль – валянє оградох ма и Европа, алє нам нє дошлєбодзи войсц до дружтва кед нє будземе почитовац правила хтори у тим валалє оддавна порадзени, алє прєедлужиме по своїм. А то значи же кед придзе на шор заверанє поглавйох 23 и 24, котри ше дотикаю правосудства, права и правди, Европянє годни повесц: „ОК, ми вам гварели цо нє штима, ви то нє пременєли, и тераз то маце, точнєйше, мушице пошориц”. И, ниа ознова зме на початку, ознова писац амандмани, па цо дума Венециянска комисия, та меняц Устав. И так ознова прейду роки. И єдине цо ме цикави, чи теди и далєй буду на власци исти тоти, и чи ше вообще дахто здогаднє опитац прецо то нє поробене на час, прецо зме приведли судство ту дзе є, и яки одвити достанєме на тоти питаня. Кед же их вообще достанєме.

