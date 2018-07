Планую поробиц до конца юлия

Концом юния почало ше реновирац Грекокатолїцку церкву Святого архангела Михаила у Ґосподїнцох. Роботи затераз иду по планє, а зверени су лиценцованей фирми за реставрацию „Амброшич Зомбор” зоз Зомбора. По конєц юлия тота фаза роботох би требала буц закончена.

Грекокатолїцка парохия Святого арханґела Михаила у Ґосподїнцох припада ґу нашим наймладшим збудованим церквом. Вибудована є 1970. року кед у парохиї службовал о. Юлиян Горняк-Кухар. Парохийни дом вибудовани 2000. року дзекуюци вельким закладаньом о. Йоакима Холошняя. Од теди по нєшка церква хаснована за вирски обряди парохиянох. Допатрана є и чувана, а на тот завод на церкви буду окончени озбильни реставраторски роботи.

ОБНОВЙОВАНЄ ЦЕРКВИ ПОЧАЛО ПРЕД РОКОМ

Реновиранє церкви почало ище пред роком кед пооправяни столки. Оправени пейдзешат, а доправени ище 16. Тота инвестиция коштала коло 17 500 евра.

Того року, церкву ше обилї зоднука, а кед годно и звонка. Важне надпомнуц же ше билєнє и реставрация финансує зоз пенєжу хтори назберали спонзоре.

– Найважнєйше нам же бизме церкву перше обилєли знука, бо на даскелїх местох було видно очкодованя на мурох. Почала одпуковац фарба, а намира нам мури пририхтац за мальованє иконох. Кед же будземе мац можлївосци обилїме церкву и звонка – гварел предсидатель Церковного одбору общества господїнского Владимир Иван.

Тота робота будзе коштац коло 6 500 евра, и по тим цо потераз закончене и зробене – будзе крашнє випатрац.

– Плануєме поробиц, алє зме нє годни шицко нараз. Затераз ше пороби шицки пририхтуюци роботи за мальованє фрескох, а мури буду обилєни. Иконостас ше, затераз, нє будзе реставровац, алє раз и вон придзе на шор – гварел предсидатель Церковного одбору.

МАЙСТРОВЕ ПРЕВЕРЕНИ

Реставрация церкви у Ґосподїнцох зверена познатей фирми зоз Зомбора „Амброшич”. Исти майстрове були анґажовани за реставрацию церкви у Дюрдьове.

– Фирма постої од 1964. року, а теди ю основал мой оцец Велько. Чежко начишлїц шицки церкви у хторих зме робели. Було их вецей як сто. Потераз зме робели углавним реставрациї церквох у Войводини и Горватскей. Нєдавно зме закончели реставрацию церкви у Дюрдьове. Наша робота специфична. Вимага вельо сцерпеня и познаванє и других ремеслох и наукох. Ми то здобули през искуство хторе тирва 54 роки. Фирма „Амброшич” єдна з ридких хтора ма лиценцу за роботи тей файти – гварел Иван Амброшич, главни майстор и реставратор.

Понеже за роботу тей файти, як надпомнул пан Амброшич, треба мац сцерпеня, билєнє нукашньосци церкви у Ґосподїнцох будзе закончене по конєц того мешаца. Парохиянє хтори поряднє ходза до церкви у тим периодзе годни пойсц до церкви до Дюрдьова.

