„Ружа” у двацец першим вику

Прешлого викенду у Руским Керестуре отримани наш найстарши и найвекши 57. Фестивал рускей култури „Червена руажа” у чиїх рамикох преславене и ювилейне, 50. „Червене пупче”. Тогорчни Фестивал будземе паметац по новей концепциї „Ружи”, хтора того року отримана у двох дньох, по окреме удатним „Ружовим” вечаре дзе ше млади змагали за три награди и, нажаль, по нєвигодней хвилї.

Ювилейне „Червене пупче” мало богату програму, на нїм учатвовали нашо дзеци зоз скоро шицких местох дзе жию Руснаци, а музична творчосц богатша за 10 нови дзецински композициї. Того року повторена и конферанса зоз єдного скорейшого „Пупча”, кед нєвигодна хвиля претаргла програму, та на бини були кловнове, хтори окреме одушевели наймладших. И того року нєвигодна хвиля погубела сам конєц манифестациї, кед ше дзеци требали почасциц зоз торту, хтора була направена зоз лизалицох медовнїкох. Буря так нагло пришла и моцни диждж ше так нагло злял, же велї нащивителє змокли. Щесце у нєщесцу же ше шицко закончело без пошлїдкох.

Пре тоту нєвигодну хвилю и „Ружов” вечар бул преполовени у своєй реализациї, та програма преселєна до Дому култури, дзе нашвидко порихтане шицко цо було потребне за фестивалски вечар. Млади тот вечар винєсли на своїх плєцох так як кед би ше нїч анї нє случело, та гоч и без шицких планованих ефектох! Було то окремне дожице, зоз одличну музику у забавним духу, хтора шпивана на руски стихи. Велї учашнїки грали и на даєдним з инструментох, цо указує же ми талантована нация за музику и вона би могла буц и наш бренд. Кед ше идуцих рокох дода лєм кус зоз евровизийского духу, кратки филми о тих цо наступаю на лед панелу и шветлосни ефекти, „Ружа” будзе у 21. вику и будзе мац свою будучносц!

Святочни концерт бул у своїх стандардних рамикох, нашо дружтва ше представели зоз шпиванками и танцами. Нєсподзивали Ораховчанє зоз своїм наступом, хтори на „Ружу” пришли и зоз младим фолклорним ансамблом. Дюрдьовчанє стандардно добри, як и домашнї керестурски фолклораше, а приємне нєсподзиванє и подмладзени фолклорни ансамбл КУД „Жатви”, як и наступ Митровчаньох.

На Фестивалу було госцох и зоз Републики Горватскей, хтори пришли аж на автобусу, жадни руского мелосу, рускей бешеди и друженя. То лєм указує же „Ружа” ма будучносц, ма свою публику хтора масовно провадзела збуваня, а домашнї би могли роздумовац и о фестивалским туризму!

