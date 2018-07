Додзелєни припознаня найлєпшим школяром

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у школским будинку Замок Дружтво за руски язик, литературу и културу додзелєло припознаня „Янко Олеяр” и „Славка Сабадош” школяром Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре за 2017/2018 школски рок.

Tогорочни добитнїки припознаня „Славка Сабадош“ школяре Основней школи Стефан Колошняї и Андрей Шайтош зоз штвартей класи, Алексей Мудри и Павле Венчельовски школяре осмей класи, а припознанє „Янко Олеяр“ Дорис Бучко, школярки ґенерациї у Ґимназиї.

После додзельованя припознаньох отримана и промоция кнїжки „Нє бац ше од живота” авторки Меланиї Арваї у едициї Дружтва „Одняте од забуца”. Попри тим, представени и други нови виданя Дружтва, медзи котрима двотомни „Словнїк руского народного язика”, Зборнїк роботох „Studia Ruthenica 22”, „З червеним дописане” авторки мр Гелена Медєши и каталоґ у фарбох„Стретнуца руских школох 2”.

Представени и нови сликовнїци за предшколски дзеци – „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби”, „Домашнї животинї” и „У нашим краю птички шпиваю” и подобови каталоґ „Стретнуце у Боднарова”.

По єден прикладнїк шицких нових виданьох Дружтво подаровало Валалскей библиотеки, а член Дружтва Юлиян Пап зоз своєй власней колекциї тиж подаровал одредзене число кнїжкох, руских и сербских авторох.

Орґанизатор стретнуца було Дружтво за руски язик, литературу и културу и його Секция у Руским Керестуре.

