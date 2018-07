На Лейох буду обегованя коньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Гиподроме „Леї” на ютре, 8. юлия на 14 годзин, буду традицийни Обегованя коньох хтори орґанизує Конїцки клуб (КК) „Русин”.

На обегованьох буду осем дринґацки точки, пейц єднопраги, и єдна двопрага, а у медзипрограму орґанизатор пририхтує представянє парадних кочох и интересантни бависка и награди за публику, а на концу и друженє з музику и вареним єдзеньом.

Того року Обегованя нє буду у рамикох манифестациї „Днї керестурскей паприґи” як було остатнї даскельо роки, а по словох предсидателя КК „Русин” Желька Папуґу, так мушели вибрац пре збиванє терминох з другима обегованями.

– Наш Клуб и того року упарти отримац обегованя хтори уж маю традицию, гоч ище нє обезпечени шицок потребни пенєж, алє ше наздаваме же шицко будзе як треба, а одволали ше нам помогнуц и велї спонзоре у валалє – гвари Папуґа.

