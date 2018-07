НАЙНОВША ВИСТКА: Одказани ютрейши обегованя коньох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре вельки диждж хтори нєшка пополадню падал у Руским Керестуре, обегованя коньох котри требали буц ютре на Гиподроме „Леї” – одказани.

Як Рутенпрес дознава од Конїцкого клубу „Русин”, орґанизатора змаганя, нєт условия за змаганє, понеже уж даскельо днї подла хвиля, а младши члени Клубу уж интервеновали на гиподроме кед пред тижньом после велького дижджу на часци дражки за обегованє стала велька вода.

Нови термин отримованя обегованьох будзе познєйше обявени.

