Ютре будзе отримани Фестивал „Мелодиї Руского двору“

ШИД – На ютре, 1. септембра, будзе отримани традицийни, єденасти по шоре, Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”.

Фестивал змагательного характеру, а буду ше змагац оркестри зоз наших местох виводзаци два инструментали и єдну вокално-инструменталну композицию. Фахови жири преглаши три найлєпши оркестри – мали, вельки, а будзе додзелєна и награда за найлєпшу интерпретацию. Награди ноша мено дакедишнього професора и културного дїяча Еуґена Сабола.

И публика на Фестивалє з купену уходнїцу, хтора кошта 100 динари, а хтора источашнє и гласацки лїсток, вибере найлєпши оркестер по своїм смаку.

Змагательна часц почина на 19 годзин на лєтнєй бини у порти Лєтнєй владическей резиденциї, а кед будзе подла хвиля, Фестивал будзе отримани у сали Културно-образовного центра.

Пред главну змагательну часцу, на 17 годзин у Лєтнєй владическей резиденциї, будзе отворена вистава малюнкох Андєлки Античевич, малярки зоз Беркасова, а на 18 годзин буду отворени етно штанди зоз рускима єдлами и ручнима роботами.

