НАЙНОВША ИНФОРМАЦИЯ: „Мелодиї Руского двору” буду у КОЦ-у

ШИД – Як сообщел Орґанизацийни одбор єденастого Фестивалу тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору”, КПД „Дюра Киш”, пре наявени нєпогоди и подлу хвилю, програма будзе отримана у Културно-образовним центру (КОЦ).

Вистава малюнкох Андєлки Античевич будзе поставена у Руским дворе и будзе отворена на 17 годзин. Пре исти причини, одказана провадзаца манифестация на хторей мали буц представени етно-штанди, а фестивалска часц почнє, як и плановане, на 19 годзин, алє у КОЦ-у.

