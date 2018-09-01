fbpx
БЛОҐИСТАНОВИСКА

Читанє медзи шориками

автор александар саванович 1. септембер 2018

Нє знам чи ше ище дахто памета акцию „Новинаре нє клєча” хтора од децембра 2015. по фебруар 2016. року отримована у векших городох по Сербиї. То була реакция и протест тих цо робя у медийох и гражданох хтори спричинєла нєприкладна и увредзуюца  „франта” тедишнього министра охрани Братислава Ґашича хтори єдней новинарки дакедишньей Б92 гварел же „люби новинарки хтори лєгко клєкню.” Министер пофрантовал, понеже дотична колеґиня клєкла з микрофоном же би нє „уходзела до кадру” знїмательом хтори тиж од министра брали вияву.

Ґашичова „франта”, указало ше, у медийним фаху похопена нє лєм як увредзованє єдней колеґинї, алє цалей професиї. Порушана протестна акция „Новинаре нє клєча”, з намиру же би министер пре свойо нєприкладни слова одступел з функциї. И тедишнї предсидатель Влади Сербиї Александар Вучич думал так, та министер и формално зменєни у фебруару 2016. Новинарски здруженя и гражданска явносц наздавали ше же ше им удало єдного нєодвичательного ношителя явней функциї послац до скорейчасовей политичней пензиї.

О два и пол рока, Братислав Ґашич находзи ше на чолє найважнєйшей безпечносней институциї у жеми – Безпечносно-информативней аґенциї (БИА), РТВ Б92 вола ше иншак, а кампаня „Новинаре нє клєча” остала лєм фуснота у морю информацийох хторе каждодньово заплюскує медийну сцену. Прето анї нє чудне же ше забуло же лєм пред два и пол роками бул якишик новинарски протест.

Медзитим, уж теди, та по нєшка  було ясне же метафора „Новинаре нє клєча” у ствари крик до помоци за ратунок професиї хтора ше уж роками „таблоидизує”, завалює и знєважує. Глас критики, виглєдовацкого и аналитичного новинарства, обєктивного и професийного розпатраня нашей реалносци, скоро же нє може дойсц до гражданства и публики. Мейнстрим медиї, хтори найбаржей уплївую на явне думанє, скоро цалком заварти за критику и иншаке думанє.

З другого боку, тоти цо думаю иншак, и сами поставаю тема и мета „блатоидох”, алє и ношительох явних и политичних функцийох, а медиї хтори таки становиска преноша, оставаю без оглашкох, пенєжу з локалних и державних медийних конкурсох, на вдереню инспекцийох.

А найвекше число новинарох, без огляду „на хторим су боку”, робя за мали плаци и на рубцу еґзистенциї.

Прето, док провадзим протести новинарох у БиГ пре физични напад на колеґу Владимира Ковачевича з БН телевизиї, похопюєм же физичне насилство лєм пошлїдок систематичного насилства над професию, же би новинарство постало пропаґанда. У БиГ, политично вельо зложеншим дружтве як цо нашо, видзим векшу новинарску солидарносц и векшу моц професиї як у нас. Алє, то мира нашей реалносци. Читац медзи шориками. Кед же ище єст цо пречитац.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 8 раз, нєшка 1)
0
Facebook Twitter Google + Pinterest