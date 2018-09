На валал ше нїґда нє забувало

Гоч нарок будзе пол вика як Рибовичово почали жиц и робиц у Нємецкей, през цали тот период час були активни у своїм родним валалє, у Дюрдьове. Од валалских активносцох ше им нїґда нє дало одпитац, та на їх польох пестовали житарки, док у обисцу дозревало грозно, а доокола пахло домашнє квеце.

– Ми ше нє одселєли, ми там пошли робиц – з тима словами почал свою животну приповедку Йоаким Рибович. Кед ше давних рокох виучел за ремеселнїка, почал себе глєдац роботу, алє го часто одбивали и вше му дацо находзели, же нє бул оженєти, же нє бул у войску…. Пошвидко войско одслужел, алє ше нє оженєл, бо перше сцел найсц роботу и обезпечиц себе яку-таку будучносц. У Заводзе за находзенє роботи му понукли же би робел у даєдней з жемох у Заходней Европи. Одлучел же вихаснує понукнуте, бо теди були досц популарни одходи робиц до даєдней другей держави. Як и векшина, и вон плановал лєм дочасово пойсц робиц у иножемстве и заробиц себе за витворенє векших планох док ше отамаль враци.

– Теди и у Нємецкей було мало металошлосерох, та сом одлучел там пойсц робиц. На драгу сом рушел зоз сто роботнїками з Войводини и Сербиї. Першу роботу сом достал у Минхену дзе сом обрабял метал, правели зме рижни вентили, синхрони за менячи и друге. Плановал сом остац док нє заробим за квартель, або хижу у Дюрдьове, або Новим Садзе – щири Йоаким. Гоч змена на роботи тирвала дзешец годзини, а мал право робиц и по дванац, од своєй задумки нїяк нє одуставал, гоч половка роботнїкох котра допутовала з нїм ше врацела дому уж о пол рока. Йоаким бул млади и жадни знаня, нєпреривно ше унапрямйовал преширйовац свойо знанє у фаху и робиц на вецей местох.

– Требало витримац тот темпо, вельо зме арбайтовали и мушели зме буц послухни. Одвичательносц при Нємцох барз добре позбната, та и тото же су добре орґанизовани. Ище теди ми ше така система попачела, кажде бул задлужени за дацо и за тото бул одвичательни. У Ауґзбурґу сом найдлужей робел, а пред тим у вецей местох и фирмох Бремену, Гамбурґу, Берлину, Анштеду, алє и у Словацкей.

ПОЗНАТИ ПО ТОЧНОСЦИ И ПРЕЦИЗНОСЦИ

Остатнї двацец пейц роки Рибович робел у фирми Осрам у Ауґзбурґу, там бул особнє поволани. У нїх ше и преквалификовал за индустрийного механїчара, почитовал їх точносц, прецизносц и одвичательносц, тото цо хибело и у Югославиї щешлївших рокох прешлей децениї.

– Нашо роботнїки у иножемстве теди були барз глєдани, фирми ше буквално однїмали за нїх. Людзе зоз Сербиї маю дисциплину кед робя под строгшим надпатраньом, чим го нєт, такой иншак. Интересантне и тото же вельо вецей и швидше посцигню як їх домашнї, нємецки роботнїки – предлужує наш собеднїк. Гоч цали час мал сиґурну роботу у Нємецкей, нїґда ше нє одрекол свойого родного места. З вельку дзеку приходзел до Дюрдьова, и часто робел у полю зоз швекром Данилом. Донєдавна, кажди рок обрабял польо у валаским готаре. Нєшка свойо пензионерски днї препровадзує у лєгчейших роботох.

ЗЛАТНА СВАДЗБА ПРЕД ДЗВЕРМИ

И док бул млади, поряднє приходзел до Дюрдьова, а на єдней од валаских иґранкох обачел Меланку, теди Дороґхазийову, нєшка його супругу з котру о пейц роки преславя златну свадзбу. Пред штерацец пейц роками ше побрали. Меланки хибело два мешаци же би була полнолїтна, та и дзень нєшка франтую же як ю Йоаким малолїтну одведол до иножемства и пре тото мушел подписац документ.

– Тидзень по свадзби зме вєдно пошли до Нємецкей, алє теди стан у Нємецкей нє бул найлєпши, роботу з векшого доставали лєм їх жителє. Тераз шиє спортски шмати котри нє препущую воду за познати шветово бредни як цо „Порше”, „БМВ”, „Ауди” и други, та и за нємецку полицию, голандску ґарду…

– Цали роботни вик сом за машину и нє допило ми, бо сом шила вше иншаке. При Нємецох ми ше попачело же вше почитую тото цо порадзене, почитую и свой и люцки час – гвари Меланка хтора док жили у Новим Садзе, робела у „Новитету”. Теди уж мали два дзивчата. Наталия и Таня основне школованє закончели у Новим Садзе, Наталия и штреднє, а потим ознова пошли жиц до Нємецкей, та основни студиї закончели у Нємецкей.

У ШНАЙДЕРСТВЕ ШТИРИ ДЕЦЕНИЇ

Меланка шнайдерка, та зме єй нашли роботу же би робела з дому и здобувала праксу котра єй барз значела – предлужує Рибович. Меланка була у шнайдераю полни штерацец штири роки и у своїм богатим роботним искустве пременєла вецей фирми, а остатнї двацец єден рок роби у припознатей нємецкей фамелиярней фирми „Шетан”, цо ю тераз водзи седма ґенерация у фамелиї. Припозната є и у швеце. Нєт тото цо вона нє зна зошиц, бо на роботи шила од елеґантних шматох, по ташки и ботоши.

ПОЧИТУЮ СВОЙО, АЛЄ И ЦУДЗЕ

У обисцу Рибовичових ше вше бешедовало по руски, дзе ґод да жили. Прето анї нє чудне же обидва дзивки активни и у нашей рускей заєднїци, без огляду на оддалєносц и шицки штверо порядни на друженьох Руснацох у Нємецкей. Фамелиярно ше сходза на векши швета, а руски народни єдла часц їх каждодньовосци. Вше кед маю нагоду, окреме на векши швета приду до Дюрдьова, а, окреме на Вельку ноц кед їх кошарка з вельконоцним єдлом у валаскей грекокатолїцкей парохиї. Кед за таке нєт часу, обовязно вельконоцну кошарку пошвецаю у тамтейшей церкви у Ауґзбурґу, бо и там таки обичаї, гоч гваря же Нємци у кошаркох преважно маю лєм писанки.

ЧАСТА РЕЛАЦИЯ АУҐЗБУРҐ – ДЮРДЬОВ

– Любиме присц до Дюрдьова, бо и ми и нашо дзеци у нїм одросли. Йоаким бул у Нємецкей пейц роки пред тим як зме ше побрали, и я знала же там пойдземе робиц. Нє побановала сом – гвари вона.

– О даскельо роки пойдзем до пензиї, а док можеме, вше будземе на релациї Ауґзбурґ–Дюрдьов. Цага нас и ту, и там. Велї нашо приятелє маю исти таки живот, гварела Меланка. Почитую свойо, алє и цудзе, та часто путую на други места упознац ше з тамтейшим жительством и їх културу.

ДЗИВКИ ПОШЛИ ПО СВОЇХ ДРАГОХ

Обидва дзивки ше успишно витворюю у своїх професийох и интересованьох, и нєпреривно напредую. По законченю основних студийох у Нємецкей ше дошколовали. Таня занята як заменїца директорки у дзецинскей заградки дзе робела як воспитачка, старша дзивка Наталия наша припозната уметнїца, модни креатор котра ше дошколовала у Бечу у Австриї дзе закончела общу уметносц. Робела за велї познати фирми, остатнї пейц роки у Япону. Однєдавна роби як самостойни уметнїк.

