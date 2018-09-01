„Мелодиї Руского двору“ нєшка у КОЦ-у

ШИД – Традицийни, єденасти по шоре, Фестивал тамбурових оркестрох „Мелодиї Руского двору” почина нєшка у Шидзе, а будзе отримани у Културно-образовним центру (КОЦ) пре, як вчера сообщел Орґанизацийни одбор Фестивала, пре наявену подлу хвилю.

На Фестивалу ше буду змагац оркестри зоз наших местох виводзаци два инструментали и єдну вокално-инструменталну композицию. Фахови жири преглаши три найлєпши оркестри – мали, вельки, а будзе додзелєна и награда за найлєпшу интерпретацию. Награди ноша мено дакедишнього професора и културного дїяча Еуґена Сабола.

И публика на Фестивалє з купену уходнїцу, хтора кошта 100 динари, а хтора источашнє и гласацки лїсток, вибере найлєпши оркестер по своїм смаку.

Пред главну змагательну часцу, на 17 годзин у Руским доме будзе отворена вистава малюнкох Андєлки Античевич, малярки зоз Беркасова, а плановани етно штанди зоз рускима єдлами и ручнима роботами нє буду отримани пре исти причини.

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